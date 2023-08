即納！最大半額！ Richard AVEDON limited edition11枚セット アート/エンタメ

8x10" prints by Avedon. Portfolio has some creasing and discolouration along the spine. The prints are in great condition with some light edge discolouration and a spot here and there on the backside.

AUTHORRichard Avedon

TITLEA Limited Edition

TYPESoftcover portfolio with 11 sheets

PUBLICATION YEAR1978 (unstated)

LANGUAGEEnglish

PUBLISHERSelf published

DIMENSIONS (APPROX.)26 x 21 cm

袋は上部破損してます。本棚で本の間に保管していました。

写真にはそれ程影響してませんが経年でのシミがあります。古いものなのでご了承の上ご購入お願いします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

8x10" prints by Avedon. Portfolio has some creasing and discolouration along the spine. The prints are in great condition with some light edge discolouration and a spot here and there on the backside.AUTHORRichard AvedonTITLEA Limited EditionTYPESoftcover portfolio with 11 sheetsPUBLICATION YEAR1978 (unstated)LANGUAGEEnglishPUBLISHERSelf publishedDIMENSIONS (APPROX.)26 x 21 cm袋は上部破損してます。本棚で本の間に保管していました。写真にはそれ程影響してませんが経年でのシミがあります。古いものなのでご了承の上ご購入お願いします。

