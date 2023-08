ブランド:adidas originals × atmos × WIND AND SEA アディダス オリジナルス アトモス ウィンダンシー トリプルコラボ

アイテム名:CAMPUS 80s atmos WDS キャンパス エイティーズ (GX3952)

色:BLACK ブラック

サイズ:28cm(US10)

付属品:箱・タグ・変え紐

使用回数:新品未使用

購入後使用せずに保管しておりました未使用品になります。

※初期の傷や汚れがある場合がございます。

個人保管品になりますので画像を良くご確認頂き、ご理解ある方のみご購入をよろしくお願い致します。

様々な分野で活躍する熊谷隆志氏が2018年にスタートさせたWIND AND SEAと80年代の登場以来サブカルチャーを席巻してきたadidasのCAMPUSにatmosのテーマカラーとも言えるジェイドカラーを落とし込んだトリプルコラボです。

ビンテージ感溢れるクラッシックなデザインに随所に散りばめられた各ブランドのロゴが特別感を演出してくれる一足です。

他サイトでも販売しておりますので、万が一行き違いで売り切れてしまった場合はご容赦下さい。

コンバースやNIKEやadidas等、様々なスニーカーを出品しておりますので

#DSK_Oのスニーカー

を是非ご覧下さい!

素材···スエード

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

