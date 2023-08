ご覧いただき誠にありがとうございます(^^)

◇コメントなし 即購入OK

◇全品送料無料

◇商品について

<コンディション>

目立った傷などもなく美品です。

使用には差し支えないかと思います。

念のため古着に慣れている方のみご購入ください。

◇ブランド名

Lelian

◇サイズ

着丈:約106cm

襟元から袖まで:約54cm

身幅:約54cm

肩幅:39cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください

◇素材

本体 カシミヤ100%

◇カラー

アースグリーン

※スマホで撮影しておりますので色合いなど実物とは若干異なる場合があります。ご了承下さい。できる限り実物の色に近い写真を使用しております

◇その他質問等ございましたらお気軽にお申し付けください。

※小さく折り畳んで発送させていただきます。

カラー···グリーン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

