【日本限定モデル】 サンローラン　イヴ・サンローラン　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

サンローラン イヴ・サンローラン ホワイトTシャツ

【商品名】

Tシャツ

【色】

ホワイト

サイズ 着丈 肩幅 胸囲 袖丈

M 65.5cm 42.0cm 103.0cm 22.0cm

【特徴】

クルーネック

半袖

レギュラーフィット

前面に小さなロゴ

ストレートヘム

大人の男性に人気のサンローランのTシャツ。

前面の小さな主張しすぎないロゴが綺麗めスタイルにも、カジュアルなコーディネートもワンランクアップしてくれるアイテムです。

【参考価格】

定価55000円

質問等ありましたらコメントお願いします。

お値下げ等も考えます。

#サンローラン

#イヴ・サンローラン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

