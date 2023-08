種類···エレキギター用

エフェクトタイプ···オーバードライブ、ディストーション、ファズ、ディレイ

①EFFECTS BAKEARY あんバターコッペドライブ(白色)

②EFFECTS BAKEARY ニュージンジャーファズ(ピンク色)

③EFFECTS BAKEARY フレンチブレッドディレイ(黄色)

④JOYO sweet baby overdrive(オレンジ色)…MADPROFESSOR sweet honey overdriveの中華クローン

⑤JOYO us dream(紫色)…suhr RIOTの中華クローン

・全て自宅のみで数回使用した程度で土足で踏んだ事はありません。

・美品かとは思いますが、購入してから1年は経過してますので中古の中ではキレイなほうくらいに考えて頂くのが良いと思います。

・動作問題無くガリやノイズもありませんので安心してご利用頂けると思います。

・写真4〜6枚目は汚れや傷が一番目立つ部分をアップにしたものです。

※外箱や説明書はありませんので予めご了承ください。

※バラ売りは対応しておりません。

Effects Bakery

effects bakery

エフェクツベーカリー

JOYO

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

