★値引き交渉・フォロー割なども実施中ですので、ご購入を検討の方はご活用ください★

《 ITEM 》

《 POINT 》

・存在感のある、プリント。

・袖に控えめに刺繍されている、ワンポイントロゴ。

・ドルチェアンドガッバーナのロゴ刻印のボタン。

《 SIZE 》

肩幅:46cm

身幅:55cm

着丈:81can

袖丈:70cm

《 CONDITION 》

【ABランク】

内襟に極僅かに使用感ありますが、かなり薄く

着用の際には全く問題ございません。

画像でご確認よろしくお願い致します。

ランク表示の見方

★S:未使用、デットストック

★A:ダメージや使用感がほぼない商品

★B:多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品

★C:使用感、多少のダメージがある商品

★D:使用感、大きなダメージがある商品

■ 商品画像 ■

DOLCE&GABBANA ドルチェアンドガッバーナ 花 ロゴ デザイン シャツ



使用している画像は全て実物を撮影しています。

■ 発送 ■

基本的にお支払いから2日以内に発送します。

希望の時間帯や日程があれば、お申し付け下さい。

他にも当ショップではメンズ・レディース 共に

コート・ジャケット・ニット・カーディガン・ベスト・Tシャツ・シャツ・ブラウス・ワンピース・パンツ・スーツ・靴・バッグ などの幅広いカテゴリーの古着も出品していますので、是非宜しくお願い致します! → #shushuclothing

ブランドでは marni maisonmargiela rafsimons

loewe celine prada jilsander helmutlang ourlegacy kikokostadinov dairiku doublet sacai kolor commedesgarconsなどの系統のブランドも出品しております!

23-009355

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

