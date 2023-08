【返品送料無料】 × 《最終値下げ》BONCOURA WLT ブラック アーミープルオーバーシャツ カバーオール

ご覧いただきましてありがとうございます。

BONCOURA × WILD LIFE TAILORのアーミープルオーバーシャツになります。

着用回数は5回で目立った傷や汚れはございません。

セレクトショップのWILD LIFE TAILORがボンクラに別注したリミテッドアイテム。

デザイナーが長年愛用している1930年代のヴィンテージUSアーミーのプルオーバーシャツをブラック コットンリネンでBONCOURA流にモディファイ。

ボタンは糸付けのBONCOURAアーミーボタン。

アーミープルオーバーはボンクラ8周年以来に発売された大変稀少なアイテムです。

BONCOURA ボンクラ

WILD LIFE TAILOR別注 ワイルドライフテイラー

US ARMY PULLOVER

アーミープルオーバーシャツ

カラー:ブラック

サイズ:38

身幅 62㎝

肩幅 52㎝

袖丈 61㎝

着丈 76㎝

定価 49,500円

ご検討よろしくお願いいたします。

ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、オーベルジュ、リー、ラングラー、リーバイス、デッドストック、ビンテージ、ヴィンテージ、シオタ、リゾルト、ウェアハウス

UNITED ALLOWS BEAMS JOURNAL STANDARD TOMORROW LAND ENGINEERD GARMENTS AURALEE COMOLI AUBERGE LEE wrangler Levi‘s deadstock vintage CIOTA RESOLUTE WAREHOUSE

などが好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボンクラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

