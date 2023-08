格安販売の ワンピースカード　リーダーパラレルセット その他

エース、ナミ、カタクリ、ルッチ、アーロン

リーダーパラレル5点セットになります。

プラケースは付属しません。

目立った白かけ、折れ、キズはございませんが、

素人判断になりますので、あくまでもプレイ用としてお考えください。

一度、人の手に渡った品物ということをご理解がある方のみのご購入をお願い致します。

当方喫煙者、ペットおりません。

暗所、防湿庫にて保管しておりました。

すり替え防止のため、ご購入後の返品返金はできません。

お値下げバラ売り不可でお願い致します。

ワンピースカード

ONE PIECE

ワンピース

エースリーダーパラレル

ナミリーダーパラレル

カタクリリーダーパラレル

ルッチリーダーパラレル

アーロンリーダーパラレル

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

