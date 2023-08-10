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新素材新作 パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス ピアス

商品の説明

再販不可
サークル 丸 ハート ピンク 塗装 ペイント ビーズ ジルコニア 大ぶり ピアス
即購入OK
14kgfブラックオパールファセットカット紫陽花ピアス/イヤリング
金属ピアス
ネイルチップ＆ピアスセット 403
高品質16kgp丸カン使用してます。
ハンドメイド ピアス 873

天然石 シトリン レジン ハンドメイド ピアス
人気ペイント、手染めビーズ作家ayuさまのパステルカラーハート両面ペイントビーズと薔薇ブーケフラワー、ミルキーストーンパーツが可愛いらしいピアス
22 ハンドメイドピアス　手染めビーズ　そら様専用追加

新品 K18 マルチカラー 揺れるピアス
変更可能金具パーツ
天然石 高級品和田玉碧玉 水滴K18金のピアス（番号A1492）
カニカン、ストラップ、無料
【キャンディー】大粒グリーンフローライト　チャームピアスイヤリング
カラーボールチェーン1本30円
スピンドルカット着せ替えピアス/イヤリング
カン付きヘアゴム1個50円
ラフロックタンブル フローライトのピアス
キーホルダー1個50円(何種類かありますのでコメントください。)
オーダー、ご相談などにお使いください。
バックチェーン1個100円
ピジョットカラー着せ替えピアス/イヤリング

キラキラ揺れる✧*。K10YG レピドクロサイトinクォーツのピアス
金属ピアスポスト、フック 無料
手染めペイントピアス 453
樹脂ピアスフック 無料
【No.484】マリンカラークリスタル×星黒蝶貝の組み合わせイヤリング/ピアス
サージカルステンレス平皿ポスト、丸玉付きポスト、フック プラス100円
パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス
(デザポスからの変更は無料)
hiyoko様ご確認用ページ
蝶バネイヤリング(無料)在庫あるのみになります。
♢オーダーご確認用ページ♢
丸玉付きネジバネイヤリング プラス 100円
お取り置き★14kgfルビー&メロンクリームソーダカラーオパールグラデピアス
丸玉付き樹脂ノンホールイヤリングプラス100円
最終値下げ！ドロップ ゴールドピアス
イヤリングコンバーター プラス160円
14kgfブルーカラーオパールピアス/イヤリング
デザインイヤリング＋100円～＋150円
エテ　ルチルクォーツ　ピアス　K18、K10

no.702 青　華ビジューピアス　イヤリング　和風　成人式　浴衣　髪飾り　帯
#ハンドメイドアクセサリー#ハンドメイドピアス#ハンドメイドイヤリング#ハンドメイドヘアアクセサリー#レジンピアス#レジンイヤリング#チェコビーズ#蝶々パーツ#高品質パーツ#天然石チェーン#天然石ストーン#チェコファルファーレ#ペイントビーズピアス、イヤリング#手染めビーズピアス、イヤリング#ジルコニアパーツ#ayuさまビーズピアス、イヤリング

可愛いシマエナガちゃんレジンとチャームピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

◆◆　アサギリさま専用ページ（5月5日より）◆◆
再販不可即購入OK金属ピアス高品質16kgp丸カン使用してます。人気ペイント、手染めビーズ作家ayuさまのパステルカラーハート両面ペイントビーズと薔薇ブーケフラワー、ミルキーストーンパーツが可愛いらしいピアス変更可能金具パーツカニカン、ストラップ、無料カラーボールチェーン1本30円カン付きヘアゴム1個50円キーホルダー1個50円(何種類かありますのでコメントください。)バックチェーン1個100円金属ピアスポスト、フック 無料樹脂ピアスフック 無料サージカルステンレス平皿ポスト、丸玉付きポスト、フック プラス100円(デザポスからの変更は無料)蝶バネイヤリング(無料)在庫あるのみになります。丸玉付きネジバネイヤリング プラス 100円丸玉付き樹脂ノンホールイヤリングプラス100円イヤリングコンバーター プラス160円デザインイヤリング＋100円～＋150円#ハンドメイドアクセサリー#ハンドメイドピアス#ハンドメイドイヤリング#ハンドメイドヘアアクセサリー#レジンピアス#レジンイヤリング#チェコビーズ#蝶々パーツ#高品質パーツ#天然石チェーン#天然石ストーン#チェコファルファーレ#ペイントビーズピアス、イヤリング#手染めビーズピアス、イヤリング#ジルコニアパーツ#ayuさまビーズピアス、イヤリング

商品の情報

商品の状態新品、未使用

新素材新作 パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス ピアス

49分钟前

新素材新作 パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス ピアス

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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9729b

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コメント (9)

9729b
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パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス

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パステルカラーハート両面ペイントビーズ薔薇ブーケフラワーピアス

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