古着を中心に販売しております。

スペイン製

めずらしいスペイン軍のトレンチコートです!

フードもボタンで取り外し可能。

袖口のベルトが特徴的で、フロントのボタンをフルで閉じてもかっこいい。

使用感も少なく、状態の良い一枚です!

———————————————

【サイズ】メンズL程

【カラー】オリーブ

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 53cm

身幅 : 約 57cm

着丈 : 約 100cm

袖丈 : 約 63cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・後ろのボタンが一つ欠けています。

・こすれや細い傷・糸のほつれや小さなよごれはありますが、使用感も少なく大きなダメージのない良品です。

※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。

———————————————

★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

———————————————

☆お得な【フォロー割引】しております☆

①「vintage 古着★monet★」をフォロー

②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい

③お値引きさせていただきます!

●10,000円以上→300円引き

●5,000円以上→200円引き

ぜひご利用ください♪

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

#ミリタリー

古着、古着mixがお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

