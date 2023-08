- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ご覧頂きましてありがとうございます☆

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRANCO FERRAROの

ひざ丈ワンピースでございます。

全体に施された水彩画のように美しい

お花柄が素敵な1着です。

ウエストはリボンでシェイプすることで

綺麗なフィット&フレアのシルエットが出て

とってもスタイルが良く見えます♪

シルク100%でサラッとしており

快適に過ごすことができます♡

お袖付きで1枚でご着用いただけます。

とても使い勝手の良い1枚でございますので

この機会に是非手に取っていただきたいです!

✿状態

目立った傷や汚れのない綺麗なお品物で

末永くご愛用いただけます!

✿ サイズ2(M相当)

肩幅 約36cm

身幅 約44cm

袖丈 約16cm

ウエスト 約37cm

総丈 約97.5cm

・平置き実寸 。多少の誤差はご容赦下さい。

‪✿カラー ブルー 水色

✿素材 画像をご参照ください♡

✿付属品 なし

∞- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -▷◁.。 ∞

#ねろのクローゼット

∞ ▷◁.。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ∞

✿配送

・1〜2日程度で発送いたします。

・畳みジワはご容赦くださいませ。

✿その他

・着画はお断りしています。

・説明にない撮影小物類は付きません。

・入念にチェックをし、特記は記載しています。

・綺麗なお品物ばかりですが、素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠︎ご購入前に必ずプロフィールをご参照ください。

フォーマル 結婚式 二次会 パーティー 食事会 デート 合コン 飲み会 顔合わせ 発表会 謝恩会 ディナー 冠婚葬祭 お宮参り お呼ばれ オケージョン 女子アナ 清楚 日本製 春夏 半袖 シルクドレス

フリル ティアード シフォン 水彩画

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フランコフェラーロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

