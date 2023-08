趣味でコレクションしてきましたが、車の購入費用捻出のため出品します。急ぎでは無いので極端な値下げはできません

BOSS Tremolo TR-2 keeley modです

見た目: 年代の割には綺麗

注意点

・ノブ一つ欠品

備考

・シリアルナンバー: 不明

・裏に3MのDUAL LOCK貼ってます

・付属品: 箱

状態の確認や写真追加等のリクエストあれば気軽にコメントください。すり替え防止のため返品不可でお願いします

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

趣味でコレクションしてきましたが、車の購入費用捻出のため出品します。急ぎでは無いので極端な値下げはできませんBOSS Tremolo TR-2 keeley modです見た目: 年代の割には綺麗注意点・ノブ一つ欠品備考・シリアルナンバー: 不明・裏に3MのDUAL LOCK貼ってます・付属品: 箱状態の確認や写真追加等のリクエストあれば気軽にコメントください。すり替え防止のため返品不可でお願いします

