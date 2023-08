激安価格の PAS YAMAHA Brace 12.8Ah ヤマハブレイス PA26B 自転車本体

ご覧いただきましてありがとうございます。

パナソニック 電動自転車 バッテリー8ah 26インチ



■商品概要■

YAMAHA PAS Brace PA26B ヤマハブレイス 12.8Ah 大容量バッテリー 電動アシスト自転車 マウンテンバイク

2018年新車購入したものです。

総走行距離 約300kmです。

※バッテリー診断チェックは長押し 点滅1つ です。

グリップの劣化やその他各所の使用や保管に伴う劣化は若干ございます。

ご購入後はそのまま乗っていただける仕様になっております。

■付属品■

鍵 x1

ワイヤーロック錠

充電器

■状態■

アシスト走行、スイッチ操作、変速、ブレーキ動作確認済み。

大事に乗っていただける方にご購入していただきたく思っております。

譲渡証明書の発行も可能です。

保管場所は〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5丁目です。

平日11時〜18時でしたら現物確認もしていただけるように対応いたします。

駐車場ありますので受け渡しも簡単です。

直接引き取りに来ていただける方を優先して販売させていただきたく思っております。

お写真にてご判断いただき、ご購入ください。

発送は基本的にお断りさせていただきますが、+10,000円程度の送料をご負担いただければ無理ではございませんので、その場合はコメントにてお寄せください。

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

