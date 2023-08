na.e reversible one piece

お色:ブラック

サイズ:フリー

前後ろどちらでも着用できるワンピースです。

150cmの私でもペタンコでギリギリ大丈夫です。

出品するにあたりクリーニングに出しました。

とても綺麗な状態です。

発送の際は小さく折りたたんで発送します。

畳じわにはご了承くださいませ。

nae

ナエ

リバーシブル

ワンピース

black

ロング

ワンピース

黒

無地

春夏秋冬

マリハ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トゥデイフル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

na.e reversible one pieceお色:ブラックサイズ:フリー前後ろどちらでも着用できるワンピースです。150cmの私でもペタンコでギリギリ大丈夫です。出品するにあたりクリーニングに出しました。とても綺麗な状態です。発送の際は小さく折りたたんで発送します。畳じわにはご了承くださいませ。naeナエリバーシブルワンピースblackロングワンピース黒無地春夏秋冬マリハ

