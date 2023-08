独特の上品 ルシェルブルー♡ロングワンピース シャツワンピース 半袖 ロングワンピース

RugbyShirtDress

スニーカー合わせもおすすめです◎

すとんとしたシルエットで体型拾いにくいです♡

左側ポケットあり

【ブランド】ルシェルブルー

★美品★ルシェルブルー ワンピース スカート コルセットディテールドレス

【定価】¥23,100-

【素材】コットン100

【サイズ】36(Mサイズの方にも余裕で着用いただけるサイズ感) 着丈122 身幅44

【カラー】ベージュ ブラック ホワイト

【状態】1度着用 美品

*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*

他にも多数出品しています

↓こちらからワンピースのみご覧頂けます♡°˖

#meruchanワンピース

#meruchan

是非ご覧ください‎✿ ‎

*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*

⚠まだまだ沢山着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

✿発送は稀に、らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

着用画像 着画

まあさん様専用



カラー···ベージュ

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシェルブルー 商品の状態 未使用に近い

