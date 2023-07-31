【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

■型番 VPCL218FJ

APPLE iMac IMAC MK142J/A 美品



ゲーミングpc GTX1060.CPU core i7 3770

主なスペック

HP Prodesk 600 G3 i5-7500 M.2SSD wifiなし

■OS:Win10 Home 64bit

宮様専用 ゲーミングPCフルセット販売GTX1080ti ✨️

■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz

iMac 21.5インチ 2011

■モニター:24インチ（フルHD）

うさ様 専用

■RAM:4GB

ゲーミングPC本体 Core i7/16GB/SSD1TB/GTX1060搭載

■HDD:1TB

【■高FPS■GTX1060+i7同等ゲーミングPC】ヴァロラント/Apex◎

■ドライブ:UJ260 BD-RE

ゲーミングPC 1070搭載 i5-7600K SSD500GB

■Office2010 インストール済み（認証済み）

GALLERIA ゲーミングパソコン

■地上デジタル放送

【ゆってぃ 様 専用】オーダーメイドPC 完成報告

■WebCam

ゲーミングPC RX570 Corei5 16GBDDR4 SSD+HDD



コールドテーブル

付属品

Dell Vostro 3471

■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード

【ゆーゆー様専用】Ryzen7 5800x RTX2080搭載ゲーミングPC

（B-CAS 2枚本体装着済み）

iMac Retina 4K 21.5インチ



ゲーミングPC Core i7-9700F、RTX3060Ti

その他

NEC Mate デスクトップパソコン core i3搭載 HDD1TB

■リカバリ済み、動作確認済み

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■型番 VPCL218FJ主なスペック■OS:Win10 Home 64bit ■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz■モニター:24インチ（フルHD）■RAM:4GB■HDD:1TB■ドライブ:UJ260 BD-RE■Office2010 インストール済み（認証済み）■地上デジタル放送■WebCam付属品■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード（B-CAS 2枚本体装着済み）その他■リカバリ済み、動作確認済み

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEC VALUE STAR VN7701GのG-Tune EN-Z-3060Ti