【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

■型番 VPCL218FJ
APPLE iMac IMAC MK142J/A 美品
ゲーミングpc GTX1060.CPU core i7 3770
主なスペック
HP Prodesk 600 G3 i5-7500 M.2SSD wifiなし
■OS:Win10 Home 64bit
宮様専用 ゲーミングPCフルセット販売GTX1080ti ✨️
■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz
iMac 21.5インチ 2011
■モニター:24インチ（フルHD）
うさ様 専用
■RAM:4GB
ゲーミングPC本体 Core i7/16GB/SSD1TB/GTX1060搭載
■HDD:1TB
【■高FPS■GTX1060+i7同等ゲーミングPC】ヴァロラント/Apex◎
■ドライブ:UJ260 BD-RE
ゲーミングPC 1070搭載 i5-7600K SSD500GB
■Office2010 インストール済み（認証済み）
GALLERIA ゲーミングパソコン
■地上デジタル放送
【ゆってぃ 様 専用】オーダーメイドPC 完成報告
■WebCam
ゲーミングPC RX570 Corei5 16GBDDR4 SSD+HDD
コールドテーブル
付属品
Dell Vostro 3471
■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード
【ゆーゆー様専用】Ryzen7 5800x RTX2080搭載ゲーミングPC
（B-CAS 2枚本体装着済み）
iMac Retina 4K 21.5インチ
ゲーミングPC Core i7-9700F、RTX3060Ti
その他
NEC Mate デスクトップパソコン core i3搭載 HDD1TB
■リカバリ済み、動作確認済み
NEC VALUE STAR VN7701Gの
G-Tune EN-Z-3060Ti
■型番 VPCL218FJ主なスペック■OS:Win10 Home 64bit ■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz■モニター:24インチ（フルHD）■RAM:4GB■HDD:1TB■ドライブ:UJ260 BD-RE■Office2010 インストール済み（認証済み）■地上デジタル放送■WebCam付属品■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード（B-CAS 2枚本体装着済み）その他■リカバリ済み、動作確認済み