お知らせ ログイン 会員登録 出品
【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

商品の説明

■型番　VPCL218FJ
APPLE iMac IMAC MK142J/A 美品

ゲーミングpc GTX1060.CPU core i7 3770
主なスペック
HP Prodesk 600 G3 i5-7500 M.2SSD wifiなし
■OS:Win10 Home 64bit
宮様専用 ゲーミングPCフルセット販売GTX1080ti ✨️
■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz
iMac 21.5インチ　2011
■モニター:24インチ（フルHD）
うさ様 専用
■RAM:4GB
ゲーミングPC本体 Core i7/16GB/SSD1TB/GTX1060搭載
■HDD:1TB
【■高FPS■GTX1060+i7同等ゲーミングPC】ヴァロラント/Apex◎
■ドライブ:UJ260 BD-RE
ゲーミングPC 1070搭載 i5-7600K SSD500GB
■Office2010 インストール済み（認証済み）
GALLERIA　ゲーミングパソコン
■地上デジタル放送
【ゆってぃ 様 専用】オーダーメイドPC 完成報告
■WebCam
ゲーミングPC RX570 Corei5 16GBDDR4 SSD+HDD

コールドテーブル
付属品
Dell Vostro 3471
■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード
【ゆーゆー様専用】Ryzen7 5800x RTX2080搭載ゲーミングPC
（B-CAS 2枚本体装着済み）
iMac Retina 4K 21.5インチ

ゲーミングPC Core i7-9700F、RTX3060Ti
その他
NEC Mate デスクトップパソコン core i3搭載　HDD1TB
■リカバリ済み、動作確認済み

NEC VALUE STAR VN7701Gの

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

G-Tune EN-Z-3060Ti
■型番　VPCL218FJ主なスペック■OS:Win10 Home 64bit ■CPU:Intel Core i5-2410M @2.30GHz■モニター:24インチ（フルHD）■RAM:4GB■HDD:1TB■ドライブ:UJ260 BD-RE■Office2010 インストール済み（認証済み）■地上デジタル放送■WebCam付属品■電源コード、リモコン、B-CASカード（赤）、B-CASminiカード（B-CAS 2枚本体装着済み）その他■リカバリ済み、動作確認済み

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

37分钟前

【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

¥14,800 ¥12,580

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

da224d1c0

 989

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

da224d1c0
【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC 【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC

iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i5-10400F - Best Buy

iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i5-10400F - Best Buy


iBUYPOWER Gaming Desktop Intel Core i5 16GB Memory - Best Buy

iBUYPOWER Gaming Desktop Intel Core i5 16GB Memory - Best Buy


iBUYPOWER Desktop Intel Core i5 16GB Memory NVIDIA GeForce

iBUYPOWER Desktop Intel Core i5 16GB Memory NVIDIA GeForce


Best Buy: iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i5-10400F 8GB

Best Buy: iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i5-10400F 8GB


Whirlpool 4453909 Series W10823692 ELMNT-SURF

Whirlpool 4453909 Series W10823692 ELMNT-SURF


Best Buy: iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i7-11700F 16GB

Best Buy: iBUYPOWER Trace MR Gaming Desktop Intel i7-11700F 16GB


Whirlpool 4453909 Series W10823692 ELMNT-SURF

Whirlpool 4453909 Series W10823692 ELMNT-SURF

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【オンライン限定商品】 ▲VPCL218FJ Win10/Core i5/BD-RE/Office デスクトップ型PC
© www.inba.net, Inc.