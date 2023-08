メンズ アウター ステンカラーコート 春物 秋物 デイリーカジュアル ゆるシルエット

安定性もあり耐久性も兼ね備えた4WAYストレッチ素材です。

撥水加工されたサラサラした生地。

ゆとりのあるシルエットをベースに袖口のシャーリングディテール、フロントのフラットなドット釦仕様でクリーンでリラックスしたイメージに。

裏地は接触冷感・吸汗速乾機能を搭載した「COOLSENSOR(R)」のメッシュ素材。

シャープな印象の衿元や大き目の箱ポケットディテール、箱ポケットの裏に配置したファスナー付きポケットなど細部までこだわった一枚です。

後ろスリットあり

両サイド2

右サイドポケット中に小さいコインポケットあり

内ポケット 中胸両サイド2

【状態】未使用、タグ付き

【メーカー希望小売価格】42900円

【カラー】ベージュ

【サイズ】 LL

【平置き実寸】

着丈 102cm

肩幅 49cm

身幅 61cm

袖丈 64cm

【素材】ポリエステル100%

オフィスカジュアル

伸縮性あり 裏地あり 接触冷感 吸水速乾

XL オーバーサイズ ゆったり ビッグシルエット

かっこいい ビジネス 仕事 オフィス スーツ スクール

シンプル 無地 スタイリッシュ 春 秋 ライトアウター

新品 メンズ 紳士 カジュアル ブランド

お洒落 高品質 高級 上質 きれいめ

清潔感 爽やか 大人 春 秋 冬 プレゼント

フランス イタリア イタリアン イギリス

ワールド ザショップティーケー ザショップtk

メンズビギ トゥモローランド

アーバンリサーチ ナノユニバース シップス

ユナイテッドアローズ ビームス ジャーナルスタンダード

フード···フードなし

襟···レギュラーカラー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タケオキクチ 商品の状態 新品、未使用

