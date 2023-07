【2022年製 新品】 坂本龍一　Trio/ Scores/ Ryuichi Sakamoto 楽譜/スコア

坂本龍一 Trio World Tour 1996~Complete Versionに付属していた楽譜です(非売品)

ずっと保管していたものですが、楽譜に経年変化によるシミあり、スリーブに傷みがあります。

ご理解いただける方お願い致します。

ピアノ・バイオリン・チェロ

10曲/全81枚

1. Rain

2. Bibo No Aozora

3. The Last Emperor

4. 1919

5. Merry Christmas Mr. Lawrence

6. M.A.Y. in The Backyard

7. The Sheltering Sky

8. A Tribute To N.J.P.

9. Before Long

10. Bring Them Home

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

