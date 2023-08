【年間ランキング6年連続受賞】 ナイキ エア ペガサス 83 PRM 27.5cm 新品未使用 スニーカー

コメントお読み頂きありがとうございます。

ナイキ エア ペガサス 83 PRM 27.5cm 新品未使用になります。

ナイキショップで購入しました。

タグはついておりますが箱はありません。

簡易梱包にてメルカリ便で発送予定です。

自宅保管の為細かい傷や汚れはご理解の程お願い致します。

□商品説明

気分はいつでもファーストクラス。ランニングの歴史を思わせるレトロなスタイルと抜群に快適な履き心地で、どんなときも頼りになる一足。伝統を感じさせるスエードと耐久性に優れたテキスタイルを使用した履きやすいデザイン。足首周りに快適なパッドと張りのあるレザーを配し、お気に入りのアームチェアのような心地よさを提供。行き先は自分次第。シューレースを結んでスタートしたら、さわやかにゴール。

ナイキ エア ペガサス 83 PRM [AIR PEGASUS 83 PRM]

フォスルストーン/フォスルローズ/ライトオールウッドブラウン/キャニオンラスト DN1790-200

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

