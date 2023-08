【感謝価格】 きのこ様 専用ページ アイドル

この度はオーダーの希望を頂きありがとうございます。

生え際パーツを使用する場合、色味を合わせる為ウィッグもPremiumでご提案させていただければと思います。

ひとみ♡様

下記にお見積もりを掲載させて頂いておりますのでご予算などと合いましたら是非制作させて頂ければと思います。ご検討ください( ˘ᵕ˘ )

裕様

お見積もり

(ウィッグ代・パーツ・送料)6,006円

(制作・オーダー)8,000円

(手数料・送料)1,642円

=15,648円

事前購入をお願いしております、完成品は別出品にてご確認いただいてからの発送となりますのでよろしくお願いします。

①作品・キャラクター

にじさんじ・剣持刀也(私服バージョン)

②ウィッグメーカー・スタイル・パーツ

アシストウィッグ

Premium ナチュラルレイヤー

ブラックベリー

生え際パーツ

③納期予定

7月中旬までに

④全体的に10cmほど長めに制作

