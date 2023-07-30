超人気高品質 skateboard Palace spritfire black panel キャップ

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PALACE SKATEBOARDS ONLINE STORE(パレス・スケートボード・オンライン・ストア)で、2023サマーコレクションの新作アイテムが2023/5/27(土) Week3に国内で発売されたものです。
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1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。
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コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなど
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商品の情報
|ブランド
|パレススケートボードズ
|商品の状態
|新品、未使用
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Palace skateboard spritfire panel blackPALACE SKATEBOARDS ONLINE STORE(パレス・スケートボード・オンライン・ストア)で、2023サマーコレクションの新作アイテムが2023/5/27(土) Week3に国内で発売されたものです。即購入可店舗購入品店舗、オンライン完売品です。数少ないので、お早めに！！！1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目J Soul Brothers/ Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ 濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）Lady GaGa（レディ・ガガ）David Beckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛Justin Bieber（ジャスティン・ビーバー）Kanye West（カニエ・ウェスト）
商品の情報
|ブランド
|パレススケートボードズ
|商品の状態
|新品、未使用