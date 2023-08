1900年代全て手縫いのコルセットカバー。

経年により黄味がかったオフホワイト色の、

コットン生地とコットンレース。

この色合いが私は大好きです。

一針一針丁寧に手で縫われた美しいタック。

その細かさと美しい縫製に感動します。並外れた作品。

後ろに取り付けられたコードをウエストに巻き付け、

お好みで首周りにリボンを通せます。

Mサイズ程度(モデル身長164㎝ 9号)。

平置き寸法(㎝)

肩幅46.5

身幅49

ウエスト幅35.5

総丈50

マネキン9号サイズB83 W64 H91

優れた状態。(アンティーク感はございます。くるみボタン生地に小さな摩擦。それ以外の欠如は見つけられません。画像をご参照ください。)

※古物にご理解がある方のみご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし