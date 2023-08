【70％OFF】 newbalance m990 TB2 スニーカー

M990 TB2

NEW BALANCE / ニューバランス

US9.5

27.5㎝

新品です。自身購入の正規品です。試着もしておりません。

一度人の手に渡ったものであることをご理解の上ご購入ください。

ニューバランスのコアーカラーである“ネイビー”をテーマに、「990 V2」をピッグスキンスエード/メッシュアッパーに若干のコントラストを付けて表情豊かに仕上げました。「990」のオリジナルから16年後の1998年に第2弾として登場した「990 V2」。ビジブルABZORBを搭載したENCAPミッドソールが、卓越した衝撃吸収性と安定性を発揮し、快適な履き心地を提供します。

今回のコレクションから、「14 本バーのフライング NB ロゴ」は Teddy Santis による Made in USA コレクションでのみ 使用されるシグネチャーロゴになります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

