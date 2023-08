うのにもお得な情報満載！ 男闘呼組/I’m Waiting 4 You　CD 邦楽

「男闘呼組/アイム・ウェイティング・4・ユー」I’m Waiting 4 You

収録曲

男闘呼組/I’m Waiting 4 You CD

1. JODY

2. OKEY,DOKEY DANGEROUS BOYS

3. LOVE BLUES

4. SO BEAUTIFUL

5. PARTY

6. ANGEL

7. ROSALINA

8. REMEMBER

9. TEARS

10. LEAVE ME ALONE

11. 無気力の精神力

12. SO LONG

#CD・DVD

DISCに目立つキズはありません。

動作確認済。

ケース、ブックレット(歌詞カード)共、多少、細いキズはありますが、30年前の物としては比較的キレイな方だと思います。

年代物のため、経年劣化は、ご了承ください。

外ケース下部の角に折れがあります。使用には問題ありません。画像参照。

男闘呼組

成田昭次

高橋和也

岡本健一

前田耕陽

CD

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

