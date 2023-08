値下げ中です!!!

¥49400→¥48500

【商品説明】

4・5年前からスニーカーが好きになり集めて

いますが、こちらの商品はスニーカーを好きになる

前に妹がアメリカに行った際に購入してきてもらった

物になります。

当時サイズ感がわかっていなくサイズが合わなくて

着用回数はかなり少ないです。

劣化しないように大切に保管していましたが、

今後履く事がない為手放します。

こちらの商品は日本未発売の海外限定商品に

なりますのでかなり貴重なモデルになります。

日本に出回ってる足数もかなり少ないと思います

ので、人と被りたくない方にオススメです。

2023年2月26日現在でスニダンだと出品数・

取引数0足で、stockXだと現在出品なしで、

最終取引額は¥99700になります。

スニダンの中古品で出品したかったのですが

BOXがない為やむを得ずこちらで出品します。

価格はstockXの過去1年の平均にするつもり

でしたが取引数が少ない為、直近3件の平均が

¥74400になりそこから中古品だという事とで

¥15000off、BOXや付属品がない事で¥10000

offの計¥25000offの¥49400で出品させて

頂きます。

【ブランド】

NIKE・ナイキ

【商品】

NIKE DUNK SB LOW GULF OF MEXICO

ナイキダンクエスビーロー・ダンクロー

【品番・型番】

304292-410

【サイズ】

26.5cm

【購入時期】

2014年頃

【購入先】

アメリカ

【着用回数】

2・3回

【付属品】

BOXなど付属品はアメリカから持って帰って来る時に

破棄してしまいました。

【保管方法】

チャック付き収納パックに黄ばみ防止剤を入れ

シューキーパーで型崩れをしないようにし

別な箱に入れて保管しておりました。

【状態】

若干汚れあり

【注意事項】

※中古品ですのでご理解の上ご購入頂ければと思います。

※購入後のトラブルを避けたいので疑問点などが

ありましたら購入前に是非コメントお願い致します。

※すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。

※最近商品到着後に評価をして頂けない事が多いので

受取が完了したらすぐに評価をして頂ける方に

ご購入して頂きたいです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 やや傷や汚れあり

