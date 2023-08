コレクション整理のため出品します。

廃盤で希少価値の高いM1400ベージュです。

最近900番代シリーズはお店で見かけますが、1400はほぼ出回っていません。

ベージュの色味とスエードの質感が他のモデルとは異なり素敵です。

近年、スエードとメッシュのコンビが発売されましたが、こちらはすべてがスエード素材となっており大変貴重かと思います。

5.、6回程、短時間の外出で使用しましたが、目立った傷や汚れなどはなく美品です。

また雨の日には履いておらず、帰宅後は簡単にブラッシングしていたので状態も良好です。

ほとんど汚れはありませんでしたが、今回の出品に伴いソールも水拭きしました。

箱もおつけしますが、写真のとおり一部ダメージがある箇所がございますのでご了承ください。

メインカラー···ベージュ

人気モデル···new balance M1400

サイズ…27.0

ワイズ…D

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

