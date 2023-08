♛ プロフ必読 ♛

antique vintage のお品を出品してますのでスムーズな取引が出来るようによろしくお願いします

重厚かつエレガントな雰囲気を湛え、脚のシルエットが魅力的でデザインも素敵です

オーク材かチーク材と聞いてます。なので重厚感もありつつ繊細さも兼ね備えてます

サイドテーブルでちょっとした本や小物、花瓶を置いたりなど使い方が色々できると思います

※下のベース部分に修復が有ります購入時からですが個人的には気になりませんでした

デスクやディスプレイ、店舗什器としても

使う事が可能です

brand:unknown

age: 1900年 中期

color:natural Amber

size:高さ 645mm 横 345mm 奥行 345mm

material:oak or Teak

直接の引渡しも近郊なら配達も可能です

ご購入前にコメント下さいませ

※経年のキズ・カケ・キズ・ヨゴレ・シミ・ヤケ等あります

※少しグラつきがあります

※サイズは素人採寸につき少々の誤差はご容赦ください

アンティークにご理解が出来ない方にはおすすめ出来ません

素人なので見落としなど多々あると思います

分かる範囲で質問があればお答えしますので宜しくお願いします

France

England

南フランス

フレンチ

イングランド

イギリス

ブロカント

ビンテージ

レトロ

蚤の市

ダイニングテーブル

ウィッカー

バスケット

フラワーアレンジ

ガーデニング

現状でのお渡しとなりますので状態等画像にてよくご確認ください

写真のものが全てとなります

自宅保管につき、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください

カッシーナ

コンラン

イームズ

ハーマンミラー

アクタス

カリモク

キツツキ

飛騨産業

モダン

ジャーナルスタンダードファニチャー

ACME

unico

ACTUS

ウニコ

北欧アクメ

天然素材

天然生活

クウネル

無印良品

中川政七商店

北欧暮らしの道具店

暮らしの手帖

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

