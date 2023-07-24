【在庫あり】 NEW 28.5cm BALANCE ブルー BB550VTA ニューバランス スニーカー

《注意事項》

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・他でも出品していますので、購入前に必ずコメントを頂けますようお願いいたします

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《商品紹介》

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ブランド : ニューバランス

ニューバランスM576GRS イングランド製 29センチ

商品名 : BB550VTA

5/3まで限定価格！ニューバランス M1500GWR

サイズ : 28.5cm

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カラー : ブルー

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状態 : 新品未使用

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購入店舗 : 国内正規店

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発送時期 : 入金確認から48時間以内(都合により遅れる可能性がございます。その際は一度、ご連絡差し上げます。)

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※7/14(金)〜7/18(火)は当方の都合により配送不可とさせて頂きます

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

《注意事項》・他でも出品していますので、購入前に必ずコメントを頂けますようお願いいたします《商品紹介》ブランド : ニューバランス商品名 : BB550VTAサイズ : 28.5cmカラー : ブルー状態 : 新品未使用購入店舗 : 国内正規店発送時期 : 入金確認から48時間以内(都合により遅れる可能性がございます。その際は一度、ご連絡差し上げます。)※7/14(金)〜7/18(火)は当方の都合により配送不可とさせて頂きます

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

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