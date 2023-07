シャドウバースエボルヴ リーシェナウィッチ デッキになります。

ケース、スリーブがセットで、届いてすぐそのまま大会に参加できる様になってます(•̀ㅂ•́)و✧

配送はらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトを予定しております。

デッキですのでケースにラップ+緩衝材の予定です。

デッキ内のカードにつきましては、素人目では比較的美品の物を使用しておりますが、予めプレイ用であることはご留意ください<(_ _)>

値下げ不可

即購入OK

シャドバ エボルヴ

シャドバエボルヴ

シャドウバース

シャドウバース エボルヴ

シャドウバースエボルヴ

Shadowverse Evolve

創世の夜明け

スリーブ

プロテクター

キャラスリ

エルフ

ロイヤル

ウィッチ

ドラゴン

ネクロマンサー

ヴァンパイア

ナイトメア

ビショップ

ニュートラル

リーダー

スキン

リーダースキン

レジェンド

ゴールド

シルバー

ブロンズ

プレミアム

UR

SL

LG

GR

SR

BR

黒銀のバハムート

ラプラスダークネス

ラプラス・ダークネス

ウマ娘

フレイムオブレーヴァテイン

童話

天星神話

コードギアス

1st anniversary

永劫なる絶傑

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

