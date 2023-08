【同梱不可】 インディジョーンズ 映画ポスター 運命のダイヤル ds5 両面印刷 US版 ポスター

ご覧頂きありがとうございます。

映画ポスター インディジョーンズ 運命のダイヤル US版 両面印刷 ds5



当店では海外輸入映画ポスターとインテリアポスターを多数出品しております。ご質問などはどうぞお気軽に。

#tomohochikaze出品の映画ポスターはこちらです

■状態 : 新品

■サイズ : 27×40inc (68.9cm×101.6cm)

■印刷面 : 両面印刷(Double Sided)INTL-FINAL-B

■輸入元 : アメリカ

■ハリソンフォード『インディージョーンズ運命のダイアル』US版オリジナルポスターです。このポスターは、映画配給会社から劇場宣伝・掲示用に製作されたオフィシャル両面印刷ポスターです。【両面印刷ポスターについて】劇場掲示専用に製作されたもので、裏側から光をあてることでより美しく見えるように、特殊加工によって裏側には表とは逆の印刷が施されたポスター(Double Sided Poster)です。また非常に収集価値も高いポスターです。(表側面は通常通りのポスターです。必ずしも裏側から光をあてる必要はございません。)※写真はイメージです。この出品には額縁は付属致しておりません。

このポスター専用のフレームはメルカリShopsにて販売しております。下記商品URLへコピー&ペーストで直接アクセスして頂くか、

ブラック-黒

https://mercari-shops.com/products/582grpyKhJpwyB8PexS9No

ホワイト-白

https://mercari-shops.com/products/B6WxAbCfeyAH3x5YNrFD5e

シルバー-銀

https://mercari-shops.com/products/mZbRsvyFnAM3WU9JM9hVrD

または下記の商品名をコピー&ペーストしてメルカリ検索窓でご検索下さい。

↓↓

ポスターフレーム US標準サイズ 27×40インチ専用 アルミ製

関連ワード:



関連ワード:インディジョーンズ インディージョーンズ インディアナジョーンズ Indiana Jones and the Dial of Destiny ハリソンフォード マッツミケルセン ジョージルーカス 運命のダイアル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

