人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ ヒステリックグラマー ヴィンテージ ツギハギ パンツ Y2K カジュアルパンツ

ヒステリックグラマー ヴィンテージ ツギハギ

ヒステリックグラマー ヴィンテージ ツギハギ パンツ Y2K

20年以上前の

ヴィンテージ品 K I NKY パンツです。

[カラー] 薄めの水色

[サイズ]

ウエスト 約71cm

股上 約23cm

股下 約75cm(少し裾上げしています)

わたり 約26cm

裾幅 約21.5cm

多少の誤差はお許しくださいませ。

品質表示タグの文字が消えてしまっています。

薄手のコーデュロイ素材で後ろ右ポケットはデニム素材。

ツギハギのデニムではないものは珍しいかと思います。

両すそ後ろに少しダメージと汚れがあります。

破けてはいません。

左後ろふくらはぎ辺りに汚れがあります。

その他は大きく目立つ汚れやキズはごさいません。

写真の加工はしていません。

写真では光のあたり加減で全体的に生地にダメージがあるように見えるかもしれませんが、すそ以外は目立つダメージありません。

ヴィンテージ品、ユーズド品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します!

ツギハギデニム

90s

y2k

ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヒステリックグラマー ヴィンテージ ツギハギ パンツ20年以上前のヴィンテージ品 K I NKY パンツです。[カラー] 薄めの水色[サイズ]ウエスト 約71cm股上 約23cm股下 約75cm(少し裾上げしています)わたり 約26cm裾幅 約21.5cm多少の誤差はお許しくださいませ。品質表示タグの文字が消えてしまっています。薄手のコーデュロイ素材で後ろ右ポケットはデニム素材。ツギハギのデニムではないものは珍しいかと思います。両すそ後ろに少しダメージと汚れがあります。破けてはいません。左後ろふくらはぎ辺りに汚れがあります。その他は大きく目立つ汚れやキズはごさいません。写真の加工はしていません。写真では光のあたり加減で全体的に生地にダメージがあるように見えるかもしれませんが、すそ以外は目立つダメージありません。ヴィンテージ品、ユーズド品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します!ツギハギデニム90sy2kヴィンテージ

