ヨーコチャンのワンピース

丸みのあるコクーンシルエットと

ドルマンスリーブ。

着心地の良さと美しいシルエットを

両立してくれるデザインで

デイリーユースから

フォーマルまで着用頂けます。

◇ブランド

ヨーコチャン

YOKO CHAN

◇カラー

ブラック

◇サイズ

36

Sサイズ

肩幅35cm

身幅51cm(脇下)

袖丈16cm

ウエスト46cm

着丈 96cm 膝丈 ひざ丈

※平置き実寸

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◇素材

ポリエステル キュプラ

◇状態

数回着用したのみで、目立ったシミや汚れはないと思います。

まだまだたくさん着て頂けます✨

◇付属品

なし

——————————————————————-

レディースアパレル多数出品しています。

ぜひご覧下さい✨

#えりのお洋服

おまとめ割もございます^^

——————————————————————-

フォローにて500円割引致します!

ご購入前に「フォロー割希望」と

コメントお願い致します^^

(セール併用できませんのでご了承下さい。)

———————————————————————-

※まだまだ着ていただける綺麗なお品ですが、

中古品、素人自宅保管となります。ご了承ください。

※素人検品のため見落としがある可能性も含めた

お値段ですので、ご了承ください。

※タイトル/説明にない撮影小物は付きません。

※お安く提供するため

発送は最小限/コンパクトに折畳ませて頂きます。

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

※平日2日以内に発送させて頂きます。

(都合により前後致しますのでご了承下さい)

お急ぎの方、日時指定ご希望の方は

購入前にコメントお願い致しますm(_ _)m

※ご不明点あればお気軽にお問い合わせください^^

*2305024

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

