【新品】BALENCIAGA Tシャツ

コムドット やまと TWICE モモなどの有名人が着用しているモデルのtシャツです。

A AUTHENTICというロゴが入ったBALENCIAGA のTシャツになります。もともとウォッシュ加工が入っており、とても可愛い色です。

コメント関係なく、早い者勝ちで大丈夫です。

サイズ:

S:身幅:53cm 肩幅:51cm 丈:72cm

素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。

※東京、表参道のバレンシアガ青山店で購入した確実正規品です。

100%正規品ですので、ご安心ください。

※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*

発送時間: 24時間以内

このBALENCIAGAのお店で購入したものなので100%ありえませんが、購入者様の安心のために、こちらの商品が偽物だった場合責任と誠意を持って、着払い返品に応じることを保証いたします(o^^o) またご質問ございましたらお答えさせていただきますのでお気軽にコメントください(o^^o)

#コムドット

#twice

#BALENCIAGA

#コムドットやまと

#モモ

#バレンシアガ

#BALENCIAGATシャツ

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

