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経典ブランド APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット

商品の説明

APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 2019 GR
ちーちゃん様iPad 第10世代 WiFi 64GB ブルー　新品同様

◆ 富士通 ワコム 筆圧対応 お絵描きタブレット 128GB Windows11
画面サイズ: 10.5 インチ
iPad Pro 11インチ 第2世代 cellular 256GB
画面解像度: 2224x1668
iPad mini5 64GB スペースグレイ MUQW2J/A
OS種類: iOS 12
☆絵師白道　「宇宙を創る三大龍王」複製画/ART 　宇宙　龍　 絵　現代アート
ストレージ容量: 256GB
✨大容量✨ タブレット Android12 10.1インチ 15GB 128GB
CPU: Apple A12
iPad 第8世代　32GB Wi-Fi
重量: 456 g
【美品】iPad Pro（11インチ）Wi-Fiモデルスペースグレー
幅: 174.1 mm
iPad Pro9.7インチ 128GB、・
高さ: 6.1 mm
タブレット Android12 DOOGEE T10 タブレット10.1インチ
奥行: 250.6 mm
Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP 本体 純正キーボード
カラー: グレイ
Apple純正Smart Folioピンク MH003FE/A iPadPro③
カメラ画素数: 800 万画素
中古　IPAD 第6世代　WI-FI 128GB 2018

ちょこころね様専用iPad Air 第5世代 256GB パープル WiーFi
#Apple
Xiaoxin Pad Pro 2021

【備品有】iPadPro12.9 WI-FI+Cellular
OS種類···iOS / iPad OS
wacom CINTIQ companion2 液タブ
ストレージ容量···256GB
ファーウェイ Huawei BTV-DL09 ゴールド LTE対応モデル
画面サイズ···10 〜 10.9インチ
iPad mini4 SIMフリー ゴールド16GB

Apple iPad mini 3 16GB Wifi ＋ Cellular
【状態】
バッテリー良い美品　d-02k　SIMフリー
3年前に新品で購入しました。
wacom cintiq22HD ペン、替芯付き　液晶　ペンタブレット
動画鑑賞やネット関覧に使用していました。
富士通 タブレットpc Windows 液タブ　ペンタブ
バッテリーの状態はYouTubeを1時間視聴で15％
11インチ iPad Pro 128GB 第3世代 MHQT3J/A
程減ります。
アップル iPad Pro 12.9 第2世代(2017) スペースグレイ

ipad アイパッド　マジック　キーボード　未開封　新品未使用品
カメラ、指紋認証、サウンド、タッチ感度
Headwolf FPad1 タブレット8インチ SIM通話対応 4G LTE
Bluetoothは問題ありません。
【極美品】iPad Air Wi-Fiモデル 16GB MD785J/B
初期化してお送り致します。
Ipadmini4 16G SIMロック解除済み　ゴールド
箱付き、周辺機器無し。

Apple pencil 第2世代　本体のみ

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態やや傷や汚れあり

Surface Pro7 256GB PUV-00027 ブラック

iPad 第三世代 16GB モデル ホワイト

Surface Pro 3 512GB PU2-00015
APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 2019 GR画面サイズ: 10.5 インチ画面解像度: 2224x1668OS種類: iOS 12ストレージ容量: 256GBCPU: Apple A12重量: 456 g幅: 174.1 mm高さ: 6.1 mm奥行: 250.6 mmカラー: グレイカメラ画素数: 800 万画素#AppleOS種類···iOS / iPad OSストレージ容量···256GB画面サイズ···10 〜 10.9インチ【状態】3年前に新品で購入しました。動画鑑賞やネット関覧に使用していました。バッテリーの状態はYouTubeを1時間視聴で15％程減ります。カメラ、指紋認証、サウンド、タッチ感度Bluetoothは問題ありません。初期化してお送り致します。箱付き、周辺機器無し。

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態やや傷や汚れあり

経典ブランド APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット

26分钟前

経典ブランド APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット

¥35,000 ¥19,950

(税込) 送料込み
4
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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 1509

本人確認済
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コメント (9)

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経典ブランド APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット 経典ブランド APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット

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