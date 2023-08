ブランド: 海洋堂(KAIYODO) THE FIVE STAR STORIES LED MIRAGE レッドミラージュ L.E.D MIRAGE レット ミラージュ レッド ミラージュ ファイブスターストーリー 海洋堂 ファイブスター物語 1/144 モーターヘッド 騎士 ナイト 色 白 WHITE ホワイト 初回特典付 サリオン機ヘッド付 ノーマルヘッド付 ロボット ファンタジー 壮大な歴史 人気漫画 人気アニメ 新品未使用品 1つです。

作品解説

『ファイブスター物語』(ファイブ・スター・ストーリーズ、英字表記:The Five Star Stories、略称:FSS)は、永野護による日本の漫画作品。ジャンルはSF(サイエンス・フィクション)に分類されるが、永野自身は「おとぎ話」であると公言しており、欧米で言うサイエンス・ファンタジーにあたる。角川書店発行のアニメ雑誌『月刊ニュータイプ』1986年4月号から、休載を何度か挟んで連載されている。また、1989年には第1話を基にした劇場用アニメーション映画が作られている。今までに単行本を累計850万部売り上げている。

4つの恒星で構成されている「ジョーカー太陽星団」が物語の舞台となっている。科学文明がその頂点を極め緩やかに衰退を始めている世界で、光の神・天照(アマテラス)とその妻である人工生命体ファティマ・ラキシス、そしてファティマと共に最強の戦闘兵器(旧設定ではモーターヘッド (MH)、新設定ではゴティックメード(GTM))を駆る戦闘人間ヘッドライナー(騎士)たちの、数千年に及ぶ光と影の歴史が描かれていく。

是非、FSSの世界をあなたのお部屋に…

サイズ:外箱サイズ

縦 約 17cm

横 約 13cm

高さ 約26cm

●状態:新品未使用品 1年前にネット・新品で購入し、箱ごとディスプレイし、その後、自宅(禁煙、犬猫なし、無香水)倉庫に保管していました。

倉庫整理の為、出品することにしました。

本体や外箱は、新品未使用品できれいだと思いますが、外箱は、経年劣化により細かい傷、擦れや変色等があるかもしれません。

写真でご確認頂けますようお願いいたします。どうぞご了承下さいませ…

●注意事項:厳重な管理のもとの商品ではございません。多少のダメージがある旨をご理解の程、宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

