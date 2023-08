激レア AUGUSTE RENOIR "舟遊びをする人々の昼食"

90sのtシャツで間違いありません。

袖、裾共にシングルステッチでなんとフルーツオブザルームのカナダ製。アメリカ(USA)製がお好きな方もいるかと思いますが、レア度で言えばカナダが圧倒的です。プリントもひび割れがありますが、そこもまたビンテージの雰囲気があるかと。モネやゴッホなど、印象派好きな方に是非届いてほしい1枚です。

また、ルノワールのこの作品について以下で補足します。

◎オーギュスト・ルノアール

「舟遊びをする人々の昼食」

1876年の作品です。

元々、クロードモネやルノワール等と共に

印象派として活動していましたが、

その後は脱退したフランスの画家。

マティスやピカソなどのキュビズムにも

影響を与え、近代美術の父とも言われています。

また、ゴーギャン、ゴッホと並んで3大後期印象派の1人とも言われています。

とにかく球数が少なく出てこないかと。

タグ:フルーツ

サイズ:L XL相当

着丈73cm

身幅60cm

肩幅55cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

