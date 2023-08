★日本の職人技★ ジョジョの奇妙な冒険　ウェザーリポート rah スタチューレジェンド　超像可動 コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます♪

こちらの商品は

【商品の状態】

箱から一度開封しましたが、ブリスターは開けずに

ずっと箱のまま飾っていました。

箱を開けた際に少し凹みができてしまいましたので写真でご確認ください。

箱の開けてブリスター上からフィギュアを見た時

特に目立った傷や汚れ等はなかったと思います。

ですが、高額なフィギュアになりますので万が一が起きた場合を考えて、状態の評価は一段階下げておりますのでそちらをご参考にお願いします。

外箱は特に目立った傷や汚れなどは無いと思います

台座も未開封となっております。

こちらの商品は素人による自宅管理ですので

神経質なお方はご購入をお控えください。

質問などがあればお気軽にコメントください。

多少のお値下げであれば考えますので、お値下げコメントもお待ちしております!

ジョジョ

ジョジョの奇妙な冒険

ウェザーリポート

超像可動

スタチューレジェンド

リアクションヒーローズ

rah

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます♪こちらの商品はジョジョの奇妙な冒険 【商品の状態】箱から一度開封しましたが、ブリスターは開けずにずっと箱のまま飾っていました。箱を開けた際に少し凹みができてしまいましたので写真でご確認ください。箱の開けてブリスター上からフィギュアを見た時特に目立った傷や汚れ等はなかったと思います。ですが、高額なフィギュアになりますので万が一が起きた場合を考えて、状態の評価は一段階下げておりますのでそちらをご参考にお願いします。外箱は特に目立った傷や汚れなどは無いと思います台座も未開封となっております。こちらの商品は素人による自宅管理ですので神経質なお方はご購入をお控えください。質問などがあればお気軽にコメントください。多少のお値下げであれば考えますので、お値下げコメントもお待ちしております!ジョジョジョジョの奇妙な冒険ウェザーリポート超像可動スタチューレジェンドリアクションヒーローズrah

