商品を閲覧していただき誠にありがとうございます!

※※購入を考えていた商品が突然出品が取り下がっていたというお問い合わせが非常に多くあるのですが

こちらの商品は他所に出品予定で、在庫切れや、予告の無く削除する事が非常に多くありますので、お早目にご購入ください。※※

最近トラヴィススコットともコラボを行い、LIL Uzi等もジョーダンと合わせて着用するなどストリートシーンでかなり人気の出ているエビスとpalaceのスカジャンです。

size XL

Chest 130

Body length 72

Sleeve length 82

他にもpalaceのアーカイブ

セレクトした下記ブランドの様なハイセンスな商品を豊富に出品しておりますので是非ご覧になってください。

★supreme essentials Palace carhartt

StussyBape nike jordan クージー 等のストリートブランド

★the north face、コロンビア

等のアウトドアブランド

★ヨウジヤマモト yohji yamamoto pour homme Y-3 Y’s for men

★コムデギャルソン ジュンヤワタナベ、COMME des GARÇONS Homme Plus shirt GANRYU 青山限定物

★undercover hysteric glamour wtaps ワコマリア

現 soloistの宮下貴裕時代の number nine 等の貴重なアーカイブ

★FCRB wacko maria backlash

children of the discordance doublet

glamb ミハラヤスヒロ 、ネイバーフッドの等のドメブラ

★ ストーンアイランド アクロニウム Diesel

★リーガル、オールデン等の革靴

★EVISU 児島ジーンズ

levis rallph lauren RRL red wing 等の90s 古着アメカジブランド

★バーバリー、ポールスミス、フレッドペリー等の定番ブランド

シャツ、デニム ニット、ダウンやコートなど沢山出品しております。

新品 palace skateboards × evisu リバーシブル スカジャン XL 刺繍 パレス エヴィス ジーンズ no.1 golf

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パレススケートボードズ 商品の状態 新品、未使用

