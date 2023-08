NEW BALANCE M996DPLS Age of Exploration MADE IN USA、US10/28.5cm、新品、箱付です。1988年に登場、完成されたデザインと卓越した機能性で990シリーズの名声を不動にした996。アッパーはヌバックレザーとアメリカ高級皮革の代名詞HORWEENホーウィン社製のレザートリム、テキスタイル部分はカモフラージュ柄になっています。同色系の淡いCAMO柄ですので大人っぽく着用できると思います。希少な新品デッドストックです。

商品は100%正規品です。専用、取り置き、着画、サイズ感の回答、追加の画像掲載、採寸はしません。出張等で発送ができない期間がある場合にはネーム欄に記載しますので購入前にご確認下さい。製造、流通過程、経年における、僅かなヨゴレ、スレ、接着剤の付着、つくりのばらつきなどはご理解の上お願いします。

スニーカー、アパレルを多数出品していますので出品一覧よりご覧下さい。ニューバランスはUSA製(M996、M997、M998、M1300、M1400等)、UK製(M576、M577、M991、M1500、M1530等)出品ございます。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

