【国内正規総代理店アイテム】 【即購入可】ナンジャモ　ジムセット　【新品未使用】クレイバースト　スノーハザード ポケモンカードゲーム

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■内容

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拡張パック 「スノーハザード」1BOX（30パック）

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拡張パック 「クレイバースト」1BOX（30パック）

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デッキシールド 「ナンジャモ」1セット（64枚）

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デッキケース 「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）

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■注意事項

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すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■ポケモンカード スノーハザード&クレイバーストポケモンセンター・ジムセット新品未開封 シュリンク付き■即購入可能■丁寧に梱包させていただきます。■送料込み■内容拡張パック 「スノーハザード」1BOX（30パック）拡張パック 「クレイバースト」1BOX（30パック）デッキシールド 「ナンジャモ」1セット（64枚）デッキケース 「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）ジムセット外箱 各種■注意事項すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。検索用#ポケモンカードゲーム #ジムセット #スノーハザード＆クレイバースト #ナンジャモセット #ポケカ #ポケモンカードゲーム #拡張パック#ポケモンセンター・ジムセット#ナンジャモ#SAR #SR#イーブイヒーローズ

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