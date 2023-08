ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ドレステリアと金子麻貴さんのテソロベビーとのコラボスカート。

上品な光沢が華やかな印象のボリュームスカートです。

片玉縁ポケットが少しドレッシーな印象で、上品な雰囲気。

きれいめですが、後ウエストにゴムを入れているのでリラックスした着心地。

シンプルなトップスとのスタイリングを華やかな印象に演出してくれます。

春秋向けのスカートですが、ナイロン混の生地なので、夏にお召いただいても合う生地感です。

【アイテム】

DRESSTERIOR×tesorobaby/スカート

ネイビー

サイズ38(Mサイズ相当)

ウエスト幅:34cm

丈:84cm

平置き、素人採寸になります。

【状態】

目立つ汚れはございません。

あくまで中古品になります。ご理解お願いします。

(喫煙者なし、ペットなし)

カメラ性能により色味が完璧に出ない場合がございます。

ハンガー等の撮影小物は付きません。

よろしくおねがいします(*^^*)

#ドレステリア

#DRESSTERIOR

#スカート

0605

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドレステリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

