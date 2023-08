Slipknot – Iowa

Label:Roadrunner Records – RR 8564-1

Format:2 x Vinyl, LP, Album

Country:US

Released:2001

Genre:Rock

Style:Nu Metal

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

