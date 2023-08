CELINE セリーヌ カシミヤ ウール テーラードジャケット です。

レディース

カラー:グレー系

サイズ:38(約M)

肩幅 約41cm

身幅 約47cm

着丈 約68cm

袖丈 約57cm

※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。

大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。

タグにペン汚れあり

AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

