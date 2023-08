ご覧いただきましてありがとうございます。

こちらの商品はブリーフィング SQ PACK MW WPになります。

【商品説明】

品番:BRA201P07

アイテム:バッグ BACKPACK

サイズ:約W315 × H450 × D170

カラー:BLACK

素材:840デニール バリスティックナイロン

重量:約1.08kg

容量:約24L

・ファスナーは止水の仕様を施し,水分の浸入をシャットアウト。

-身体の負担に配慮

・ショルダーベルトにはチェストストラップを搭載。

身体にフィットする事で,肩や腰の負担を軽減するだけでなく,ストラップのずり下がりも防止。

商品状態

購入は一年ほど前で4、5回しか使用していないため、新品・未使用とほとんどかわらないと感じていますが、一度人の手に渡っていますので、中古品扱いになります。

バリスティックの張りも購入時に近い状態だと思います。

3way のリュックばかり使用していたため、そして似ているリュックを購入したため、状態の良いうちに使っていただきたいと思い出品します。

※こちらは送料込みとなっております。

※参考写真(7.8枚目)

※プロフィールを必ず一読お願いします。

※状態は良いと思いますが、新品・未使用の商品ではありませんので、常識の範囲内で細かいことを気にする方はご購入をご遠慮下さい。

★状態の良い商品をお探しの方に特におすすめだと思います★

※商品発送後のキャンセル、返品交換は一切お受けできませんので、気になる点はお気軽に事前コメントお願い致します。

よろしくお願いします。

ブリーフィング

エディフィス

A4ライナー

B4ライナー

ネオトリニティライナー

ポーター

PORTER

ヘッドポーター

HEADPORTER

ラゲッジレーベル

吉田カバン

タンカー

ノースフェイス

THE NORTH FACE

ノースフェイスパープルレーベル

THE NORTH FACE PURPLE LABEL

パタゴニア

patagonia

ミステリーランチ

グレゴリー

ゴーラック

エバーグッズ

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 未使用に近い

