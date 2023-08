たまごっち みーつ tamagochi on

海外版のたまごっちみーつです。

英語版表記となっております。

画面に細かい傷があります。

現時点で動作確認済みです。

出荷前にも動作確認してから送ります。

売り切りたいため、若干であればお値下げ可能です。

大幅なお値下げはできませんが、ご希望額コメントにてご提示下さい。

たまごっちみーつ 海外版 英語版 tamagochiON

希望価格設定でも大丈夫です。

コメントのやり取りがあっても即購入頂いた方優先です。

よろしくお願いいたします。

#バンダイ

#たまごっちみーつ

#たまごっちON

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

