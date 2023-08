2022人気新作 VMSWOOSH Nike FULLZIPJACKET XLサイズ　新品未開封 ナイロンジャケット

Nike VM SWOOSH FULLZIP JACKET "Light Soft Pink"

幾度と無くリリースされているBIG SWOOSHをあしらったボアジャケットの最新作が登場!

リバーシブルで着用可能な今作、ストリートトレンドの一つであるモコモコのボアをあしらい、もう片面はナイロン素材のトラックジャケットとしてお楽しみ頂けます!

ボディとスウッシュは非常に相性の良いカラーリングで仕上げており、 前作同様、"90を彷彿とさせるデザインとシルエットも見逃せません!

限られた店舗でリリースされた即日完売のアイテムです!

お早めにどうぞ!

CONDITIONNEW 新品未開封品

COLORLIGHT SOFT PINK/PINK OXFORD

MATERIAL

本体:ポリエステル83% アクリル17%

本体内側:ナイロン100%

オンライン購入

新品未開封品です。

定価13200円 送料込み

(この商品は値下げ不可です。)

他のサイトでも出品してる為、突然削除される場合がございます。

ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

