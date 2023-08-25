【史上最も激安】 Rick Owens DRKSHDWスニーカー スニーカー

メインカラー···ホワイト、ブラック

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去年の9月にヌビアン原宿店で購入しました。

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写真でもわかる通り白い部分に少し傷があります。使用する際には問題ないので白い部分にある傷を除けば状態が良いです。

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サイズ 42

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即購入OKの早い者勝ちです。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド リックオウエンスダークシャドウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

メインカラー···ホワイト、ブラック去年の9月にヌビアン原宿店で購入しました。写真でもわかる通り白い部分に少し傷があります。使用する際には問題ないので白い部分にある傷を除けば状態が良いです。サイズ 42即購入OKの早い者勝ちです。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド リックオウエンスダークシャドウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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