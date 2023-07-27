【サイズ交換ＯＫ】 APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 201… タブレット

APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 2019 GR
ipad Pro10.5 インチ256GB 美品。
ipad 第七世代 wifi モデル
画面サイズ: 10.5 インチ
【最終値下】iPad 第5世代 32G WiFi&Cellular SIMフリー
画面解像度: 2224x1668
Apple iPad 第9世代 256GB Wi-Fiモデル
OS種類: iOS 12
Apple iPad 32GB 第6世代 超美品 SIMフリー
ストレージ容量: 256GB
iPad 第5世代32GB SIMフリー
CPU: Apple A12
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重量: 456 g
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幅: 174.1 mm
Apple iPad Air 第4世代 64GB 美品
高さ: 6.1 mm
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iPad Pro 11 第1世代 256gb Wi-Fi+セルラーモデル 美品
カラー: グレイ
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カメラ画素数: 800 万画素
Apple iPad mini 4 128GB ゴールド セルラー simフリー
iPad mini5(第5世代) Wifi+Cellular 256GB
#Apple
Lenovo ノートパソコン 10.1インチ ZA6…
iPad mini 6 256GB
OS種類···iOS / iPad OS
【新古品】iPad（第6世代）Wi-Fi+Cellular 本体 32GB
ストレージ容量···256GB
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画面サイズ···10 〜 10.9インチ
Apple iPad Air3 256GB WiFi
ipad pro 64GB 12.9 画面にヒビ 動作ＯＫ 本日限り
【状態】
【美品】iPad air 第5世代 ブルー 64GB Wifiモデル
3年前に新品で購入しました。
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動画鑑賞やネット関覧に使用していました。
Apple - 10.2-Inch iPad with Wi-Fi - 64GB
バッテリーの状態はYouTubeを1時間視聴で15％
iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 256GB 美品
程減ります。
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カメラ、指紋認証、サウンド、タッチ感度
iPad pro 32GB 9.7インチ アイパッド ピンク
Bluetoothは問題ありません。
Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー キーボード付
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Logicool combo touch ロジクール iPad 10.2インチ
箱付き、周辺機器無し。
iPad mini 6 Wi-Fi スペースグレイ 64GB スマートフォリオ
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美品 iPad (第7世代) シルバー 32GB
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB シルバー
APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 256GB 2019 GR画面サイズ: 10.5 インチ画面解像度: 2224x1668OS種類: iOS 12ストレージ容量: 256GBCPU: Apple A12重量: 456 g幅: 174.1 mm高さ: 6.1 mm奥行: 250.6 mmカラー: グレイカメラ画素数: 800 万画素#AppleOS種類···iOS / iPad OSストレージ容量···256GB画面サイズ···10 〜 10.9インチ【状態】3年前に新品で購入しました。動画鑑賞やネット関覧に使用していました。バッテリーの状態はYouTubeを1時間視聴で15％程減ります。カメラ、指紋認証、サウンド、タッチ感度Bluetoothは問題ありません。初期化してお送り致します。箱付き、周辺機器無し。