ファッション fu.yu 様専用商品　　プーマ シリアモード 2足セット スニーカー

fu.yu 様専用商品です。

ご覧頂きありがとうございます。

プーマ シリアモード オフホワイトカラーになります。

■サイズ:24.0cm

■アッパー:人工皮革

■ミッドソール:合成樹脂(EVA樹脂)

■ソール:ゴム底

新品未使用になります。

即購入OKです。

メーカー靴箱を紙袋に入れての発送を予定しております。発送の際はプチプチを付けて丁寧に発送致します。

新品未使用の品になりますので、品質の観点から購入後の返品、交換はお受け出来ません。予めご了承お願い致します。

◇ 90年代のレトロな雰囲気が漂う、女性らしいシルエットが魅力的な一足です。つま先から靴ひもを通す穴がある部分のバンプまでを短くし、クリーンに仕上げることで、女性らしさとカジュアルの中にスタイリッシュさを演出しています。インソールには「Softfoam+(ソフトフォームプラス)」を搭載することで高いクッション性を実現。快適な履き心地が続きます。また、つま先部分には通気性を向上させる通気孔を施し、快適さを向上させる工夫がされています。普段使いに最適なアイテムに仕上げました。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

