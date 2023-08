結婚祝い NIKE WMNS DUNK LOW MADE YOU LOOK 28.5cm スニーカー

28.5cm

SNKRS購入

1985年、DUNKの発売時キャンペーン「BE TRUE TO YOUR SCHOOL」のイメージとして使われたスケッチが今回の「Made You Look DUNK」を覆う。ペーパーにプリントされた「FLIP THE OLD SCHOOL」の通り、その歴史をめくれば新たなストーリーが登場する。

アイコニックな紫と白のカラーは、1999年の日本企画で登場した独自のスタイルだ。アッパーのカラーが左右で反転し、外側のスウッシュとヒール部分のNIKEロゴが逆さまになっているデザインが、このコレクションの遊び心を増す。

商品名:NIKE DUNK LOW Made You Look

ナイキ ダンク ロー メイド ユー ルック

NIKE WMNS DUNK LOW "MADE YOU LOOK" ダンクロー

ダンク

ダンクロー

NIKE

スニーカー

DUNK

DUNK LOW

メインカラー···パープル

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

